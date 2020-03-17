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TÜRKİYE'DEKİ SON KORONAVİRÜS VAKASI SAYISI AÇIKLANDI
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  4. 17 Mart 2020 08:32

Ahmet Çakar'dan canlı yayında olay sözler

Gökçeklerin kanalı Beyaz TV'de Ertem Şener'in sunduğu Derin Futbol programında eski hakem olan doktor kökenli Ahmet Çakar koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı.

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Ahmet Çakar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayısının 47'ye yükseldiğini duyurduğu açıklamadan önce canlı yayında koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı.

AHMET ÇAKAR: KORONADAN 2 VEFATIMIZ VAR

Ahmet Çakar, "Maalesef 2 tane vefatımız var" sözleri sonrası "Koronadan mı?" sorusuna "Koronadan. Sanıyorum Sayın Bakan (Fahrettin Koca) birazdan açıklayacak. Benim devlet içerisindeki bağlantılarım ve doktor olmam nedeniyle bunu üzülerek söylüyorum" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 19 KİŞİNİN GÖZALTINA ALINDIĞINI DUYURDU

İçişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 93 şüpheli tespit edildiğini, 19 kişinin de gözaltına alındığını duyurmuştu.

 

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