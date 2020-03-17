Ahmet Çakar'dan canlı yayında olay sözler

Ahmet Çakar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayısının 47'ye yükseldiğini duyurduğu açıklamadan önce canlı yayında koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı.
AHMET ÇAKAR: KORONADAN 2 VEFATIMIZ VAR
Ahmet Çakar, "Maalesef 2 tane vefatımız var" sözleri sonrası "Koronadan mı?" sorusuna "Koronadan. Sanıyorum Sayın Bakan (Fahrettin Koca) birazdan açıklayacak. Benim devlet içerisindeki bağlantılarım ve doktor olmam nedeniyle bunu üzülerek söylüyorum" dedi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 19 KİŞİNİN GÖZALTINA ALINDIĞINI DUYURDU
İçişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 93 şüpheli tespit edildiğini, 19 kişinin de gözaltına alındığını duyurmuştu.
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