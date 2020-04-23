Ahmet Hakan ''valla yüzümüz gülüyor'' dedi tepkiler çığ gibi büyüdü!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün açıkladığı korona virüs salgınıyla ilgili verilerde 37 bin 535 test yapıldığını, 3 bin 83 vaka olduğunu ve 117 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CNN Türk'te sunup yönettiği Tarafsız Bölge programında tepki toplayan ifadeler kullandı.

Hakan, şu ifadeleri kullandı:

"Valla yüzümüz gülüyor. Rakamlar çok iyi geldi bugün. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da şu ana kadar hiçbir zaman salgını kontrol altına aldık dememişti. İlk kez bugün söyledi. Bugünkü rakamlar yüz güldürdü"

ARAPKİRLİ'DEN ÇOK SERT TEPKİ

Gazeteci Zafer Arapkirli, Ahmet Hakan'ın sözlerine çok sert tepki gösterdi.

Hakan'a korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden 117 vatandaşımızı hatırlatan Arapkirli, şu ifadeleri kullandı:

DOKUZSEKİZ AAMET

Sen yine yalakalığını yap. Bakan'a övgülerini düz.

Göze gir... Bir diyeceğimiz yok da...

Ama 117 evden cenaze çıkmış. 117 evde bu gece "can" acısı, cenaze telaşı varken....

"Valla yüzümüz gülüyor..." deme. Sen nasıl bir şey'sin yahu?