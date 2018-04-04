AK Partili milletvekilinin bu sözleri sunucuyu da güldürdü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün akşam CNN Türk’te ekrana gelen ‘Ne Oluyor?’ programına konuk oldu. Gazeteci Şirin Payzın’ın sunduğu programda gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, özellikle Türkiye’deki ‘basın özgürlüğü’ konusunda çarpıcı tespitlerde bulundu.

ŞİRİN PAYZIN ‘GÜLÜMSEYEREK’ SORDU



“Medyada tekelleşme bitti. Artık çok sesli bir medya var. Geçmişe göre çok sesli bir Türkiye var.” diyen Cevdet Yılmaz, sunucu Şirin Payzın’ın gülümseyerek “Bugün itibariyle hâlâ medyada çok seslilik olduğunu söyleyebiliyor musunuz?” sorusuna ise “Kesinlikle söylüyorum. Geçmişe göre çok sesli bir Türkiye var.” diye yanıt verdi.

Yılmaz’ın basın özgürlüğü yorumu yaptığı esnada Şirin Payzın’ın ‘gülümsemesi’ de sosyal medyada geniş yankı buldu.