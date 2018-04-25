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  4. 25 Nisan 2018 16:51

Akit TV sunucusu Keser hakkıdnma zorla getirme kararı

Akit TV sunucusunun bir programda söylediği sözler nedeniyle açılan davada Ahmet Keser için mahkemeye zorla getirilme kararı çıkarıldı.

Akit TV sunucusu Keser hakkıdnma zorla getirme kararı
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Akit  TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" programında kullandığı ifadeler üzerine hakkında  "basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 4,5 yıla  kadar hapis istemiyle dava açılan Keser'in yargılanmasına başlandı. Mahkeme,  duruşmaya katılmayan sanık Keser hakkında zorla getirilme kararı çıkarttı.

Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" programında  kullandığı ifadeler nedeniyle "basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya  aşağılama" suçundan yargılanmasına başlanan Ahmet Keser'in, duruşmaya zorla  getirilmesine karar verildi.

Küçükçekmece 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık  Keser katılmazken avukatı hazır bulundu. Duruşmaya şikayetçi CHP Milletvekili  Eren Erdem'in avukatı da katıldı.

Mahkeme hakimi Sabire Begimay, sanık adına çıkartılan davetiyenin  usulüne uygun tebliğ edildiğini tutanağa geçirdi.

Sanık Keser'in avukatının dilekçe sunarak, müvekkilinin şehir dışında  olduğu için mazeretli sayılmasını talep ettiğini kaydeden hakim Begimay, sanık  Keser hakkında BİMER'e yapılmış çok sayıda gizli şikayet dilekçesinin de dava  dosyasına girdiğini kaydetti.

Söz verilen müşteki Eren Erdem'in avukatı Onur Cingil, davaya katılma  taleplerinin olduğunu belirterek, "Sanık ifadelerinde, belli muhitlere ve TBMM'ye  karşı ithamlarda bulunmuştur. Sanığın iddianamede yazılı olan suçu işlediği  bellidir. Usulüne uygun tebligat yapıldığı halde duruşmaya katılmadığından sanık  hakkında yakalama emri çıkartılmasını talep ediyoruz." dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Doğan Kasadolu da, "Ben Akit  gazetesinde Yahudi dinine mensup bir iş adamı olarak bazen gazeteye çağrılıp  konuşmalar yapıyorum. Sanık olay günü Afrin harekatının heyecanı ile böyle bir  söylemde bulunmuştur. Sanığın beyanlarında suç kastı yoktur." ifadelerini  kullandı.

Keser'in avukatı Ali Pacci ise müşteki avukatının katılma talebinin  reddine karar verilmesini istedi.

Mahkeme, duruşmaya gelmeyen sanık Keser hakkında zorla getirilme  müzekkeresi çıkarılmasına hükmetti.

Şikayetçilerin doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle katılma  taleplerinin reddine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ahmet  Keser'in Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" programında kullandığı ifadeler  üzerine, İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı ile CHP Milletvekili Eren Erdem'in suç  duyurusunda bulundukları anlatılıyor.

Şüphelinin kullandığı ifadelerin halk arasında kin ve nefret oluşuma  sebebiyet verebileceği ve halkı galeyana getirebileceği aktarılan iddianamede,  söz konusu programda sarfedilen sözlerle düşünce açıklama, bilgi verme ve  eleştiri sınırlarının aşıldığı vurgulanıyor.

İddianamede bu kapsamda şüpheli Keser'in "basın yoluyla halkı kin ve  düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1,5  yıldan 4,5 yıla kadar hapisle  cezalandırılması talep ediliyor.

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