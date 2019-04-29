Akit TV'nin eski sunucusu Ahmet Keser fena yakalandı

Akit TV eski sunucusu Ahmet Keser Ahmet Keser, programda CHP'yi eleştirdiği sırada, kanal yönetmeni tarafından kulaklıktan uyarıldı. Kulaklıktan, Keser'e 31 Mart seçimlerinden sonra AK Parti'den CHP'ye geçen Küçükçekmece'ye bağlı Halkalı'da belediye temizlik aracının ilk defa görüldüğü aktarıldı. Bunun üzerine Ahmet Keser canlı yayında şaşkınlığını gizleyemedi.

OdaTv'nin haberine göre Ahmet Keser, "Temizlik aracıyla Halkalı’da belediye ilk defa mı görülmüş, ilk defa mı temizlemişler? Bakalım, bu ilk günler. Şimdi eğer ilk defa öyle bir temizlik olduysa helal olsun alkışlarız" derken, "Bu ilk defa inşallah bundan sonra daha da devam eder. Ne yapar bu kardeşiniz, alkışlar. Bunu da açık yüreklilikle söyleriz. Kim bu memleket için taş üstüne taş koyuyorsa alkışlarız" dedi.

AKİT TV'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" isimli programda kullandığı sözlere ilişkin sunucu Ahmet Keser hakkında soruşturma başlatmıştı. Başsavcılık, Keser hakkında "Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Ahmet Keser de ardından Akit TV’den istifa etmişti.

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