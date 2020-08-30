Atatürk düşmanı Akit TV'den yeni skandal

Anıtkabir'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını ekranlarına taşıyan Akit TV haberi, 'Devletin zirvesi Anırkabir'de' olarak servis etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıt Kabir'de yapılan tören televizyonlardan canlı olarak yayınlandı. Bu sırada devlet erkanının Anıtkabir'i ziyaretinin haberini veren Akit Tv ise bir skandala imza atarak haberi, 'Devletin zirvesi Anırkabir'de' olarak verdi.



TEPKİ YAĞDI

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da Twitter hesabından Akit Tv'yi eleştirdi. Yarkadaş, "Yine AKİT TV! Yine terbiyesizlik! Yine ahlaksızlık! ANITKABİR'i ANI-R-KABİR diye yazmak; nasıl bir düşmanlıktır! Bu ülke, bu vatan ve Atatürk'ten bu kadar çok mu nefret ediyorsunuz! Aslında şaşırmıyorum; ne de olsa ‘Keşke Yunan galip gelseydi’ diyenlerin torunlarısınız!” diye tepki gösterdi.

SİNAN OĞAN'DAN TEPKİ

Yaşananlara MHP'li eski milletvekili Sinan Oğan da tepki gösterdi. Oğan yaptığı açıklamada, "Akit Tv’nin Anıtkabir’i altyazıda Anırkabir olarak verdiği şeklinde fotoğraflar dolaşıyor. Eğer bu gerçekse hep söylediğimiz gibi bunlar bu cumhuriyetin ve Atatürk’ün tescilli düşmanlarıdır...!" dedi.

AKİT'TEN AÇIKLAMA: KJ HATASI!

Skandala ilişkin daha sonra haber bülteninde açıklama yapan Akit Tv, olayda bir kasıtın bulunmadığını, tamamen bir KJ hatası yaşandığını öne sürdü.