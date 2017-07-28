ATV muhabiri dolu yağışında ölümden döndü

İstanbul'da akşam saatlerinde bastıran şiddetli yağmur, yumurta büyüklüğünde doluya dönüştü. Bu sırada ana habere bağlanan ATV muhabiri Tuğba Södekoğlu'nun yaşadığı zor anlar canlı yayında ilginç görüntüler oluşturdu.



Trakya'dan gelen şiddetli yağış, İstanbul'da fıtınaya dönüştü. Kentte hayat tam anlamıyla felç oldu. Marmara üzerinde çıkan hortum, Anadolu yakasında da etkilioldu. Ağaçlar devrildi, cami minareleri yıkıldı, çatılar uçtu. Yer yer yumruk büyüklüğüne ulaşan dolu, kente büyük maddi hasara neden oldu.

ATV MUHABİRİ CANLI YAYINDA ZOR ANLAR YAŞADI

Gelişmeleri ATV ana habere bağlanarak canlı aktarmak isteyen muhabir ise ölüm tehlikesi atlattı. Şiddetli rüzgar nedeniyle ayakta durmakta zorlanan muhabir, yumurta büyüklüğündeki dolu nedeniyle de bir türlü gelişmeleri aktaramadı.