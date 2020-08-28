ATV'nin senaryosuyla tepki çeken dizisi yayından kaldırıldı

Başrollerinde Erkan Petekkaya ve İlayda Çevik'in yer aldığı Gel Dese Aşk dizisi ani bir kararla yayından kaldırıldı. Geçtiğimiz sezon ekranlara ilk dört bölümüyle gelen ve ardından koronavirüs salgını sebebiyle çekimleri duran dizi, zorunlu olarak sezon arasına girdi fakat yeni sezona giriş yapamadı.

KIZININ ARKADAŞIYLA AŞK YAŞIYORDU

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren çarpık ilişkiler barındıran konusundan dolayı RTÜK'e şikayet edildi. Dizide bir babanın, genç kızının, arkadaşı ile çarpık ilişkisini konu alması ve bu ilişkinin eş tarafından ört bas edilmesi büyük tepki çekmişti.

GEL DESE AŞK'IN KONUSU NE?

Bahar, babasını hiç tanımadan annesi tarafından büyütülmüstür. Murat'ın ortağı Barlas'ın babası olduğunu öğrenince şirkete onunla yüzleşmeye gelir. Barlas tarafından hakaretler eşliğinde kapı dışarı edilir. Şirkette tesadüfen Murat'la tanışır, Bahar. Murat bu hayat dolu kızdan etkilenir. Aşk, Murat'ı çağırmış, gel demiştir. Murat aşkın rüzgarıyla sürüklenirken iki kadın arasında gelgitler yaşar. İlk aşkı, ilk göz ağrısı, çocuklarının annesi Yasemin'le, ikinci baharı Bahar arasında savrulur, durur.