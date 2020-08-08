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  4. 08 Ağustos 2020 11:24

BeinSports, Fenerbahçe'nin transfer videosunu yayından kaldırttı

Türkiye’de lig yayınlarını gerçekleştiren Bein Sports, Fenerbahçe’nin dün açıkladığı Mert Hakan Yandaş transferi için kullandığı videoyu, ‘telif hakkını’ gerekçe göstererek yayından kaldırttı.

BeinSports, Fenerbahçe'nin transfer videosunu yayından kaldırttı
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Türkiye’de Süper Lig ve bir alt ligin yayınlarını gerçekleştiren Katar merkezli şirket Bein Sports, Fenerbahçe’nin yeni transferlere ilişkin videosuna telif engeli koydu.

Yayıncı kuruluş, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabına telif atarak, Mert Hakan Yandaş transferine ilişkin videoyu yayından kaldırttı.

Fenerbahçe’nin resmi sosyal medya hesapları ve Youtube’dan yayımlanan videoda, 26 yaşındaki futbolcunun Süper Lig’de attığı gollerin görüntüleri paylaşılmıştı.

Kulübün Filip Novak, Caner Erkin ve Gökhan Gönül transferlerine ilişkin videoları ise bu videolarda maç görüntüleri kullanılmadığı için, YouTube’daki Fenerbahçe SK kanalında yayınlanmaya devam ediyor.

 

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fenerbahçe , BeinSports
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