Bekaret sahnesi tepki görmüştü... O dizi için flaş karar

Bekaret sahnesiyle tepki alan Zalim İstanbul'un yaz boyu devam edeceği konuşulurken dizi hakkında erken sezon finali kararı geldi.

Kanal D'de ekranlara gelmeye başlayan ve dizi sektörüne hızlı bir giriş yapmayı başaran iddialı Zalim İstanbul dizisi hakkında karar verildi.

Başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Bahar Şahin ve İdris Nebi Taşkan'ın bulunduğu dizinin 27 Mayıs'ta ekranlara ara vereceği öğrenildi.

Henüz 4 bölümü ekranlara gelen ve yaz boyunca da Kanal D'de Pazartesi günleri yayında olması beklenen dizi 1 Nisan'da izleyiciyle buluşmuştu. İlk olarak dizinin 12. haftasında sezon finali yapması planlanıyordu.

Ancak yayın tarihi gecikince dizinin 9. bölümünün ekrana geldiği 27 Mayıs'ta sezon arası vereceği öğrenildi. Böylece 27 Mayıs Pazartesi akşamı "Zalim İstanbul", "Çukur" ve "Yasak Elma" ile beraber tatile çıkacak.

Bekaret sahnesi ile sansasyona uğratan Zalim İstanbul, dizi eleştirmenleri tarafından topa tutulurken, sosyal medyada da günlerce konulmayı başarmıştı. Dizinin, aile yapısına ve ahlaki değerlere uygun olmadığını belirten kişiler, RTÜK'e telefon yağdırmıştı.

Her ne kadar eleştiri alsa da, farklı senaryosu ve başarılı oyunculukları ile daha ilk bölümden seyirciyi yakalayan dizinin Çukur ve Söz gibi iddialı dizilerin yarışına bir anda katılması da tebrik konusu olmuştu.