Beyaz Futbol'da yine skandal; bu sefer de Bafralılar ayaklandı

Gökçekler'in sahibi olduğu Beyaz TV'de yayınlanan “Beyaz Futbol” programında, Rasim Ozan Kütahyalı, “Kusturmalı Boşnak Saksosu” şeklindeki ırkçı ve belden aşağı ifadeleri ile Boşnaklar’a hakaret etmişti. Kütahyalı’nın bu sözleri sonrasında protestolar yapılmış ve Kütahyalı hem Beyaz TV’deki programdan atılmış hem de Sabah gazetesinde yazılarına son verilmişti.

Rasim Ozan Kütahyalı'dan sonra, aynı programda bu sefer de Ahmet Çakar'ın sözleri tartışma yarattı.

"ÖZÜR DİLENEREK TELAFİ EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Programda, “Benim de Bafralı bir arkadaşım var. O da böyle çok Bafralı raconları kesiyordu. Sonra ona Bafralı raconunu kestik” diyen Çakar'a Bafra Dernekler Federasyonu (BADEF) tepki gösterdi.

BADEF, kanala bir ihtar çekerken, "Binlerce yıllık tarihi ile Karadeniz’in eşsiz kültürünü temsil eden Bafra’nın bir futbol programında hak etmediği şekilde isminin geçmesi, Bafralı olmak ile övünç duyan, yüz binlerce hemşerimizde derin bir üzüntüye sebep olmuştur" diye ifade edildi.

İhtarnamede, "Hitit Medeniyeti’nden, Bizans İmparatorluğu’na, Selçuklu Devleti’nden, Osmanlı İmparatorluğu’na ve büyük bir onurla Türkiye Cumhuriyeti’ne ulaşmayı başaran 'Bafra Kültürü', Ahmet Çakar’ın futbol yorumuna feda edilemeyecek kadar büyük bir uygarlığın mirasını taşımaktadır" denirken, "Şehrimizde ve hemşerilerimizde infiale yol açan bu talihsiz beyanın, yine aynı programda hemşerilerimizden 'Özür dilenerek' telafi edilmesini bekliyoruz" diye belirtildi.