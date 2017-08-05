Birol Güven FETÖ iddialarına bu video ile yanıt verdi

Yıllar sonra yeni bölümleriyle ekranlara gelen Çocuklar Duymasın dizisinin bir sahnesinde Fetullah Gülen'in kitabının kullanılması büyük bir tepki topladı.

Kitap sahnesinin ardından başlayan tartışmada Birol Güven’in yıllar önce Türkçe Olimpiyatları’nda yaptığı jüri üyeliği de gündeme geldi.

Büyük tepki alan sahneden sonra dizinin yapımcısı Güven özür dilemiş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dizi hakkında FETÖ soruşturması başlatılmıştı. Ayrıca RTÜK de Kanal D'ye ağız bir maddi ceza kesmişti.

“APTAL DEYİN, SALAK DEYİN, CAHİL DEYİN AMA…”

Birol Güven sosyal medya hesabından eleştirilere yanıt verdi. Güven şu ifadeleri kullandı:

“Bana ve ekip arkadaşlarıma istediğinizi söyleyin, aptal deyin, salak deyin, cahil deyin ama FETÖ’cü demeyin.

Çocuklar Duymasın siz 15 yıldır nasıl biliyorsanız hala öyle.

Dizimizi beğenmeyin, aşağılayın, eleştirin, seyretmeyin ama bizim vatanseverliğimizden şüphe etmeyin.”

BİR DE VİDEO YAYINLADI

Birol Güven, açıklamasını desteklemek için, eski bölümlerden bir de kısa bir parça yayınladı.