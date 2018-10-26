Bizim Hikaye'de öpüşme sahnesi olay oldu

Fox TV'nin dünyaca ünlü Shamelles uyarlaması Bizim Hikaye dizisinin 44. son bölümü Perşembe akşamı ekrana geldi. Dizinin dün akşamki bölümüne Hazal Kaya ve Burak Deniz'in öpüşme sahnesi damga vurdu.

ÖPÜŞME SAHNESİ DAMGA VURDU

Dizide iki eski sevgiliyi oynayan Filiz ve Barış, dün akşam karşılaştıkları davette öpüştü. İzleyicilerin beklediği öpüşme sahnesi sosyal medyada adeta olay oldu.

AŞKLARI YENİDEN ALEVLENDİ

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Nesrin Cavadzade, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar, Ömer Sevgi'nin paylaştığı, dünyaca ünlü dizi Shamelles uyarlaması olan Bizim Hikaye'nin 25 Ekim Perşembe yayınlanan son bölümüne Barış ve Filiz'in aşkının yeniden alevlenmesi damga vurdu. Dizinin son bölüm final sahnesinde, Filiz'in Avukat Selim'le ilişkisinin olmadığını ve evlilik hazırlıkları yapmadığını öğrenen Barış büyük mutluluk yaşadı.

"HİÇ BU KADAR MUTLU OLMAMIŞTIM"

Dizideki öpüşme sahnesi için "Yeni sezon boyunca hiç bu kadar mutlu olmamıştım ki bu sahneyi izleyene kadar." yorumunu yaptı.