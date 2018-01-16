  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Televizyon
  4. 16 Ocak 2018 11:32

Black Mirror’da Esra Erol surprizi

Netflix’in orijinal yapım dizisi Black Mirror’un Türkiye reklamında Esra Erol yer aldı. Erol, ilişkilerini gözden geçiren bir çifte yardımcı olmaya çalışıyor.

Black Mirror’da Esra Erol surprizi
A+ A-

ABD merkezli online dizi ve film yayımcısı Netflix, Türkiye’ye özel video paylaşımlarına bir yenisini ekledi. İngiliz televizyon dizisi Black Mirror’un da yayıncısı olan Netflix, Esra Erol’lu bir video paylaştı. Videoda bir kadın ve erkek, izdivaç programlarındaki gibi ilişki yaşayıp, yaşayamayacaklarına dair konuşuyor. O esnada Esra Erol araya giriyor ve ikiliyle ilgili yorumlar yapıyor. Yorumların ardından programdaki konuklar akıllı telefonların üzerinden oylama yapıyor. Nihai kararı ise Şirin Ana veriyor. Netflix daha önce de Narcos’un tanıtımında Nusret Gökçek’i kullanmıştı.
 
 

black mirror , esra erol
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM