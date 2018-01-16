Black Mirror’da Esra Erol surprizi

ABD merkezli online dizi ve film yayımcısı Netflix, Türkiye’ye özel video paylaşımlarına bir yenisini ekledi. İngiliz televizyon dizisi Black Mirror’un da yayıncısı olan Netflix, Esra Erol’lu bir video paylaştı. Videoda bir kadın ve erkek, izdivaç programlarındaki gibi ilişki yaşayıp, yaşayamayacaklarına dair konuşuyor. O esnada Esra Erol araya giriyor ve ikiliyle ilgili yorumlar yapıyor. Yorumların ardından programdaki konuklar akıllı telefonların üzerinden oylama yapıyor. Nihai kararı ise Şirin Ana veriyor. Netflix daha önce de Narcos’un tanıtımında Nusret Gökçek’i kullanmıştı.



