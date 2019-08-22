Boşnaklardan Beyaz TV önünde ''ROK'' protestosu

En az 3 bin kişiyle Beyaz TV önünde toplanmaya karar veren Boşnaklar ve Ahlak Gönüllüler Platformu, sosyal medyadan yayımladığı toplanma çağrısında Rasim Ozan Kütahyalı yeniden ekranlara çıkaran Beyaz TV hakkında "Rasim Ozan Kütahyalı’yı ekrana çıkararak ahlak yerine reytingleri tercih edenlere, bu ülkenin insanlarının söyleyecekleri var" ifadelerini kullandı.

Çağrıda Kütahyalı için de "Her devrin müptezeli, spor yorumculuğu adı altında yaptığı şarlatanlığı ahlaksızlığıyla taçlandırdı ve o sözleri söyledi" sözlerini kullanan platform 25 Ağustos Pazar günü saat 21.00'de Beyaz TV binasının önünde toplanma kararı aldıklarını açıkladı.

'Tarihe unutulmayacak bir not düşeceklerini' ifade eden platform, "Bu açık bir davettir" ifadelerini kullanarak 'Türkiye'nin birlik ve beraberliği için yüreği çarpan herkesin toplanmaya davetli olduğunu' duyurdu.