Buket Aydın kovulacak dedik, önce yalanladılar bugün kovdular !

Haber3.com’un 3 gün önce yazdığı “ Bukey Aydın Kovulacak “ haberini yalanlayan Kanal D, bugün Buket Aydın’ı kovdu.

Haber3.com 3 gün önce manşetten bir haber verdi. Habere göre, Kanal D Ana Haberi sunan Buket Aydın işten kovulmuştu.

Kovulma nedeni, hem ratinglerin kötü olması, hem de CHP ile arayı ısıtmaktı. Kemal Kılıçdaroğlu ile seçim öncesi yaptığı röportajda, CHP liderinin, “ İstanbul, Ankara, Adana, Mersin ve Antalya’yı alacağız. “ demesi üzerine, Buket Aydın şuh kahkahalar atmıştı.

Çok tepki çeken bu tavrı, seçimlerde Kılıçdaroğlu’nun kehaneti aynen çıkınca, sosyal medya, Bukat Aydın’ı alay konusu yapmıştı.

Bu gelişme üzerine kanal yönetimi böyle bir karar aldı. Bunu da kamuoyu ile ilk paylaşan Haber3.com oldu. Bu haber üzerine Kanal D Hukuk Servisi apar topar bir açıklama yaptı:,

“ "Bugün bazı internet sitelerinde Kanal D Haber Başkanı ve sunucusu Buket Aydın'ın görevinden alındığına dair iddialar yer almıştır. Bu iddialar gerçek dışıdır. Buket Aydın görevine devam etmektedir. Bu haberleri yapanlarla ilgili hukuki süreç uygulanacaktır."

Evet, haberimiz yalanlandı ve bize mahkeme yolu gözükmüştü. Vallahi de, billahi de, çok korkmuştuk. Tabi rakip siteler bu yalanlamanın üzerine balıklama atlayıp, bizi “Asparagas“ yapmakla suçladı.

Biz, haberimizin arkasındaydık. Bekledik. Çok sürmedi. Bu akşam Buket Aydın’a görevden alındığı tebliğ edildi. Buket Aydın sinir krizi geçirip, odasına kapandı.

Peki Buket Aydın’ın yerine kim gelecek ?

Biraz sabredin, bunu da bizden öğreneceksiniz…