Canlı yayın fena karıştı! Müge Anlı'nın üzerine yürüdü

ATV'de hafta içi her gün program yapan Müge Anlı, evde çıkan yangın sonrası kaybolan 3 kişiyi bulmak için harekete geçti. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği programda Şaban Özcan isimli kişi, Anlı'nın üzerine yürüdü.

3 KİŞİ ESRARENGİZ BİR ŞEKİLDE KAYBOLDU

Sinop'un Türkeli ilçesinde 22 Nisan 2019'da tek katlı ahşap evde çıkan yangın sonrası, 1.5 aylık hamile olan 28 yaşındaki Nurten Özkaya, 4 yaşındaki oğlu Ramazan Özkaya ile eşinin anneannesi 105 yaşındaki Hanife Özcan sırra kadem bastı. Herkes ilk başka bu 3 kişinin yangında öldüğünü sandı. Ancak adli tıp ekibi yangından toplanan delilleri incelediğinde 3 kişinin evde olmadığını belirledi.

İDDİALARI DUYUNCA KÜPLERE BİNDİ

Olayın başından beri Nurten Özkaya'nın eşi Erdal Özkaya 'çok mutlu bir evlilikleri' olduğunu söylüyordu. Bugün yayına katılan Satılmış beyin ortaya attığı iddia ortalığı bir hayli karıştırdı. Satılmış Bey, "Bir köylümüz beni aradı. Bunların çok yakınları. Bana dedi ki 'Abi köye gidince Nurten'in boşanacağını duydum. Bu yangın olmasaymış Nurten ayrılacakmış.' dedi" ifadelerini kullandı.

Satılmış Bey, iddiayı dile getiren kişinin Erdal Özkaya'nın dayısının oğlu Şanver Özcan olduğunu açıkladı. Erdal Özkaya dayısının oğlu ile aralarında husumet olduğunu söyleyerek tepki gösterdi. Bir anda stüdyoyu karıştıran Erdal Özkaya, Satılmış'ın üzerine yürümeye kalktı. Bunun üzerine stüdyoya güvenlik ekipleri girdi.

"ONDA BU KUYRUK ACISI OLDUKTAN SONRA ÇOK EV YANAR"

Nurten'in arkadaşı Şenay Dalmaz konuşmaya başlayınca stüdyoda bir kez daha tansiyon yükseldi. Şenay Dalmaz, Nurten'in evliliğinde mutsuz olduğunu belirterek şunları söyledi: "Erdal'ın Nurten ile evliliğinin bitme aşamasında olduğunu ben de duydum. Nurten'in 7 yıl süren evliliğinde mutlu bir evliliği olduğunu düşünmüyorum."

Olayın perde arkasında muhtar adayı Şaban Özcan'ın olduğunu iddia eden Şenay Dalmaz sözlerine şöyle devam etti: "Ben bu suçun organize olduğunu düşünüyorum. Aslında muhtarlıkla da ilgisi var. Çünkü öncesinden gelen içlerinde besledikleri kin, nefret ve mühür davasının bu olayı tetiklediğini düşünüyorum. Üstelik seçimden sonra oluyor. Şaban beyde bu kuyruk acısı olduktan sonra daha çok evler yanan."

MÜGE ANLI'NIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

'Kuyruk acısı' lafını duyan Şaban Özcan ise sinirden küplere bindi. Bir anda oturduğu yerden hızla kalkan Özcan, ortalığı birbirine kattı. Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği Özcan, Müge Anlı'nın üzerine yürüyüp önce parmak salladı sonra da "Bugünden sonra bu yayından gidiyorum. Bu şovcuları dinlediğiniz müddetçe ben burada durmuyorum" dedi.