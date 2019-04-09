Canlı yayında cinayeti itiraf etti !

Oğulları Engin Karakollu'yu aramak için Müge Anlı'nın programına başvuran ve eşi Arif Karakollu'dan şüphelenen Şaziment Karakollu'ya kötü haber geldi.

Hakkındaki iddiaları yanıtlamak için stüdyoya gelen baba Arif Karakollu, oğlu Engin Karakollu'yu öldürdüğünü canlı yayında itiraf etti.

Eşi ve kızının stüdyonun dışına çıkarılmasını isteyen Arif Karakollu şunları söyledi:

"Her gün gelip beni tehdit ediyordu. Kendimi korumak için tüfeğim yatağımın altında yatıyordum. Onu döşünden tek kurşunla vurdum. Hemen öldü. Sonra onu mandıranın kenarına gömdüm. Toprağı 1 metre falan kazdım. Üzerini de samanlarla örttüm. Ben bunlardan önce size başvurup anlatacaktım ama onlar benden önce davrandı. Huzurlu uyuyamıyorum. Pişmanım ama mecbur kaldım."