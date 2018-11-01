Canlı yayında ilginç açıklama: Allah'ı çok görürüm

Daha önce katıldığı bir televizyon programında,"Paradolia denilen bir hastalık var. Bulutları Hz. İsa'ya benzetmek, domates'i kestik içinden Haç çıktı. Türkiye'de insanlar Ayvalık'a gidiyorlar, bir dağ var o dağın silueti Mustafa Kemal Atatürk’ü andırıyormuş, bu bir psikolojik hastalık" sözleriyle gündeme gelen Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu ,bu kez de “Allah’ı sürekli görürüm” diyerek başka bir tartışmanın fitilini ateşledi.

TRT1 ekranlarında yayınlanan “Pelin Çift ile Gündem Ötesi”programına konuk olan Erdoğdu, “ ben çok fazla rüyamda peygamberi, Allah’ı ve Kâbe’yi görürüm, bir gün odaya bir geldim Kâbe örtüsü var” dedi. “Allah’ı çok görürüm” diyen Erdoğdu, “Üniversitedeki odaya geldim, Kâbe örtüsünün parçası var masaya bırakılmış” diyerek, “çok ilginç” yorumu yaptı.

Erdoğdu’nun yorumlarına izleyiciler de tepki gösterdi. Peygamberlerin bile “Allah’ı sürekli görürüm” sözünü kullanmadığını, gördüklerinde baygınlık geçirdiklerini söyleyen izleyiciler TRT’ye ve yorumcusuna tepki gösterdi.