Canlı yayında mide bulandıran itiraf !

'Hayatta Her Şey Var' programına telefonla bağlanan kadın izleyici "Kocamın, yakın arkadaşımdan çocuğu var" itirafıyla şaşkına uğrattı.



Beyaz TVekranlarında yayınlanan 'Hayatta Her Şey Var' programına telefonla bağlanan kadın izleyicinin itirafı, hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri şaşkına uğrattı.

"KOCAMLA BERABER OLDU"

6 aylık hamileyken eşiyle kavga ettiğini belirten kadın izleyici, "Kavga sonrası eşim yalnız başına dışarı çıktı. Alkol alıyor. Eve gelirken arkadaşım dediğim kadın ve kocası, kocamı sarhoş olduğu için eve alıyorlar. Kadın, kahve yapmak istemişti. Evde kahve olmadığı için kocası almaya gidiyor. Bu esnada arkadaşım dediğim, komşum dediğim kadın, kocamla birlikte oluyor. Aradan zaman geçiyor. Bu kadın, çocuğunun eşimden olduğunu itiraf etti" dedi.

"DONDUK KALDIK ANLATTIKLARINIZ KARŞISINDA"

Kadın izleyicinin itirafı karşısında sunucular, "Böyle bir şey nasıl olabilir? Kanımız donduk kaldık anlattıklarınız karşısında" sözleriyle şaşkınlıklarını dile getirdi.