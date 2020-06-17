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  4. 17 Haziran 2020 13:25

Canlı yayında olay sözler: ''Konuşmam konuşursam hapse atılırım!''

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Halk TV'de katıldığı programda Emniyet'teki atamalar için "konuşursam hapse atılırım" dedi.

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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla dün 5 ilin emniyet müdürü değişti. İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da İstanbul İl Emniyet Müdürü oldu.

Halk TV’de yayınlanan “Şimdiki Zaman Siyaset” adlı programda Emniyet’teki atamalar konuşulurken gazeteci İsmail Saymaz’ın sorusuna Sözcü yazarı Aytunç Erkin’in verdiği cevap dikkat çekti.

İsmail Saymaz, “Bazı söylentiler var, güvenlik aygıtı içerisinde dün gece başka değişikliklerin de olduğu” sorusunu yöneltirken Aytunç Erkin “Var, bunlar şimdi sen şimdi beni içeri attıracaksın” dediği ardından stüdyodakilerin güldüğü görüldü.

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