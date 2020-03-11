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  4. 11 Mart 2020 00:04

Canlı yayında protesto var: Gazetecilik Suç Değildir!

TELE 1 ekranlarında yayınlanan Mercek'in programcıları Tuba Emlek ve Eren Erdem ile konuklar Avukat Celal Ülgen ve gazeteci Mehmet Ali Güller gazeteci Murat Ağırel’in ve diğer gazetecilerin tutuklanması #GazetecilikSuçDeğildir dövizleriyle protesto etti.

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TELE 1 ekranlarında yayınlanan ‘Mercek’ programında bu hafta Tele 1 programcısı Gazeteci Murat Ağırel’in ve diğer gazetecilerin tutuklanması protesto edildi.

‘Mercek’ programcıları Tuba Emlek ve Eren Erdem; konuklar Avukat Celal Ülgen ve Gazeteci Mehmet Ali Güller ağızlarına siyah bant takarak, #GazetecilikSuçDeğildir dövizlerini sessiz bir şekilde 1 dakika boyunca ellerinde tuttu.

Protestonun ardından açıklama yapan Tuba Emlek, “Bu bir dakikalık protestoyu halkın haber alma hakkını, basın özgürlüğünü yılmadan, yıkılmadan savunan cesur ve ilkeli gazeteci arkadaşlarımız için, farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirdik. Normalleştirmeyin! Gazetecilik suç değildir!” ifadelerini kullandı.

‘Mercek’ programını Tuba Emlek, Murat Ağırel ve Eren Erdem birlikte sunuyordu. Tutuklu olan Ağırel’in programa katılamaması nedeniyle koltuğu boş bırakıldı.

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