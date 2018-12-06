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  4. 06 Aralık 2018 21:45

Canlı yayında şoke eden itiraf

Beyaz TV'de yayınlanan Nur Viral'in sunduğu programda bir kadın şoke eden bir itirafta bulundu.

Canlı yayında şoke eden itiraf
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Beyaz TV'de yayınlanan Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey Var programına şoke eden bir itiraf damga vurdu. Canlı yayına telefonla bağlanan bir kadın izleyici, kocasının kendisini kız kardeşiyle aldattığını açıkladı.

Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey Var programında telefonla bağlanan seyircilerin şaşırtan itirafları sürüyor. Beyaz TV'de programa bağlanan bir kadın izleyici aldatılma itirafı Nur Viral ve iletişim Uzmanı Canten Kaya'yı şoke etti.

İsmini vermek istemeyen kadın izleyici kocasının kendisini kız kardeşiyle aldattığını söyledi. Bunu sorduğunda kocasının ise 'Yaptım ne yapacaksın?' diye cevap verdiğini anlatan kadın izleyici, kız kardeşinden nefret ettiğini ve görüşmek istemediğini söyledi.

Stüdyodaki uzman iletişim Uzmanı Canten Kaya da genç kadına tavsiyelerde bulundu

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