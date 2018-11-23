Çarpışma dizisi sosyal medyayı salladı

Show TV'nin uzun zamandır merakla beklenen yeni dizisi Çarpışma 22 Kasım Perşembe akşamı ekrana geldi. Ezel, İçerde, Karadayı ve Son gibi başarılı dizilerin yönetmeni Uluç Bayraktar'ın yönettiği Çarpışma 1. bölümüyle ekran başına kilitledi. Dizinin ilk bölümü sırasında reklam arası ise verilmedi. Başrollerdeki Kıvanç Tatlıtuğ, Onur Saylak ve Elçin Sangu başarılı oyunculuklarıyla büyük beğeni topladı. Organize Şube'de başkomiser olan Kadir, amigosu olduğu Sarıyer'in maçına kızı ve eşini de götürdü. Ancak maç sonrasında canlı bomba saldırısı oldu. İlk canlı bombayı fark ederek etkisiz hale getiren Kadir, ikinci terörist karşısında ise çaresiz kaldı. Canlı bomba kendisini Kadir'in eşi ve kızının yanında havaya uçurdu. Çarpışma'nın ilk bölümündeki bu acı sahne ise izleyenlerin tüylerini diken diken etti. Çarpışma 1. bölüm final sahnesinde ise dizinin asıl hikayesinin ortaya çıkacağı kaza yaşandı.

SOSYAL MEDYADA ÇARPIŞMA DİZİSİ YORUMLARI

Ay Yapım’ın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimlerin yer aldığı ve 22 Kasım Perşembe akşamı Show TV’de ilk bölümü ile ekrana gelen yeni dizi ‘Çarpışma’ büyük beğeni topladı. Twitter'da Çarpışma etiketiyle 100 bine mesaj atıldı. İzleyiciler sosyal medyada yaptığı yorumlarla, Çarpışma'yı Türkiye gündeminin ilk sırasına taşıdı. İşte Çarpışma hakkında sosyal medyada öne çıkan yorumlardan bazıları:

ÇARPIŞMA 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, İsmail Demirci, Erkan Can, Mustafa Uğurlu ve Alperen Duymaz'ın başrollerde oynadığı Çarpışma ilk bölümüyle nefes kesti. Çarpışma 1. bölümde Organize Suçlar'da başkomiser olan Kadri aynı zamanda Sarıyer'in de amigosudur. Karısı ve kızını da Sarıyer'in maçına götüren Kadir maç çıkışı stadyum yanındaki canlı bombayı fark ederek vurup öldürdü. Ancak ikinci canlı bomba ise karısı ve kızının yanında kendisini patlattı. Kadir kızı ve eşini gözlerinin önünde kaybetti. Çarpışma 1. bölümdeki canlı bomba sahnesi izleyenlerin tüylerini diken diken etti.

Etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicileriyle buluşan Çarpışma'da, Kadir (Kıvanç Tatlıtuğ), Zeynep (Elçin Sangu), Kerem (Alperen Duymaz) ve Cemre (Melisa Aslı Pamuk)… Bu dört karakterin bir kazayla birlikte, hayatlarının kesişmesinin ekrana geldiği bölümde Kadir Adalı'nın “Çarpışan aslında biz değildik, kaderlerimizdi… Nereye gidersen git, ne kadar kaçarsan kaç, eninde sonunda herkes döner, olay mahalline!” sözleri dikkat çekiyor.

Patlama sonrasında yaşanan kaos izleyenleri etkiledi. Kadir ise kızını ve çocuğunu kaybetmesinin ardından hayata küstü.