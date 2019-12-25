Cem Seymen CNN Türk'ten neden istifa etti?

CNN Türk'ten istifa eden Cem Seymen'in, aldığı ayrılma kararına ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Sabah saatlerinde yayınlanan A'dan Z'ye isimli programı sunan Cem Seymen, Medyaradar'da yer alan habere göre kanalda çalışan bir editörle Ahmet Davutoğlu'yla ilgili bir haber nedeniyle tartıştı.

İddiaya göre editör, Cem Seymen'i "Seni mermi manyağı yaparım. Gebertirim" ifadeleriyle tehdit etti.

Bu gelişme üzerine durumu yönetime ileten Seymen'in, editörle ilgili bir yaptırım uygulanmaması üzerine ayrılma kararı aldığı öne sürüldü.

Cem Seymen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kendime göre önemli gördüğüm sebeplerle ve tamamen kendi isteğimle bıraktım” ifadelerini kullanmıştı.