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  4. 11 Şubat 2020 09:40

CHP, CNN Türk'ü CNN'e şikayete hazırlanıyor

CHP yönetimi hükümet yanlısı yayınları nedeniyle boykot ettiği CNN Türk'ü, CNN’nin Amerika’daki genel merkezine tarafsız yayın yapmamasıyla ilgili şikayet başvurusu yapmaya hazırlanıyor.

CHP, CNN Türk'ü CNN'e şikayete hazırlanıyor
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CHP’nin dünkü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün grup toplantısında FETÖ’nün siyasi ayağı konusunda yapacağı konuşma ve partinin CNN Türk yayınlarına katılmama kararıyla ilgili süreç ele alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu’nun bugün yapacağı grup toplantısında FETÖ’nün siyasi ayağı ile ilgili bazı isimleri de açıklayacağı ifade edildi. MYK toplantısında, partinin CNN Türk yayınlarına katılmama kararı ele alınırken, bu konuda uluslararası alanda bazı temaslarda bulunulması da benimsendi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, toplantıda kararın ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre’nin AB’nin ilgili komisyonlarına bilgi vermesi, CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan’ın da CNN’nin Amerika’daki genel merkezine CNN Türk’ün tarafsız yayın yapmamasıyla ilgili başvuru yapması benimsendi. 

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