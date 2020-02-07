CHP'nin boykot ettiği CNN Türk'ten açıklama

CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı, CHP'nin başlattığı boykot kampanyası ve gelen eleştiriler hakkında konuştu. Yancı, tarafsız, objektif gazetecilik yaptıklarını ve CHP’lilerin kanallarında görüşlerini özgürce ifade ettiklerini söyledi.

CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı, boykotla ilgili açıklamada bulundu.

Independent Türkçe’den Ali Kemal Erdem‘in haberine göre, CHP’nin boykot kararı aldığı CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı, boykotla ilgili açıklamada bulundu. Yancı, boykota dair soru üzerine kendilerinin tarafsız, objektif gazetecilik yaptıklarını ve CHP’lilerin kanallarında görüşlerini özgürce ifade ettiklerini söyledi.

Genel Müdür Yancı, CHP’nin kendilerine karşı bilinçli şekilde olumsuz yayın yapıldığı suçlamalarını ise reddetti. Öte yandan Yancı, CHP'li Tuncay Özkan ile CHP Genel Merkezi’nde yapılan görüşmede partinin kurumsal olarak CNN Türk’ten özür talep edilip edilmediğine soruya ise yanıt vermedi. Yancı, CNN Türk olarak işlerini düzgün ve objektif bir şekilde, taraf olmadan yapmaya devam edeceklerini belirtti.