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  4. 06 Mayıs 2020 13:20

CNN Türk canlı yayınında ''güçlü ekonomi'' mesajı verilirken...

AK Partili Mehmet Metiner'in "Güçlü ekonomi için Berat Albayrak'a teşekkür ediyorum" dediği anlarda ekranın sağ alt köşesinde doların 7.10 TL'ye dayandığı görüntü sosyal medyada olay oldu.

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AK Partili eski milletvekili Mehmet Metiner, CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunup yönettiği Akış Çemberi programına konuk oldu.

Metiner'in Türkiye'nin ekonomisini övdüğü anlarda ekranlara yansıyan bir görüntü ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Mehmet Metiner'in ekonomi için Berat Albayrak'a teşekkür ettiği anlarda ekranın sağ alt köşesinde doların 7.10 TL'ye dayandığı görüldü.

"EKONOMİK REFAHI YAYGINLAŞTIRAN BİR HÜKÜMETİMİZ VAR"

"Hala ekonomimizin çöktüğünü söylüyorlar. Biz ABD, İspanya, İngiltere ve tüm Avrupa ülkelerine yardım gösteriyoruz. Ve hepsi bu korona günlerinde gösterdiğimiz tavrı alkışlıyorlar.

Bir diğer husus, ben Berat Albayrak'ı tebrik ediyorum. Bugün güçlü bir hükümet var. Hem koronayı çok iyi yöneten bir hükümetimiz var hem de ekonomik refahı vatandaşlarına yaygınlaştıran bir hükümet var."

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