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  4. 15 Haziran 2020 08:26

CNN Türk canlı yayınında ''tuhaf'' tesadüf! O an yayın kesildi

Bilim Kurulu üyesi Mehmet Ceyhan, CNN Türk'te YKS'ye gireceklerin arasında korona virüs vakası görülen öğrencilerin de olacağını söylediği anda yayın 'donma' gerekçesi ile kesildi. Ceyhan'ın yayına tekrar bağlanmaması dikkat çekti.

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Korona virüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk'te Semiha Şahin'in sunup yönettiği CnnTürkMasası programına bağlanarak salgına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Üniversiteye giriş sınavları (AYT - TYT - YKS) hakkında değerlendirmelerde bulunan Ceyhan, mevcut koşullarda sınav yapılmasının sağlıklı olmayacağını savundu.

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Prof. Dr. Ceyhan'ın "Sınava girecekler arasında pozitif vakalar da olacak" dediği anda yayının 'donma' gerekçesi ile kesildiği görüldü.

Mehmet Ceyhan'ın yayına tekrar bağlanmaması dikkat çekerken, sosyal medyada "Mehmet Ceyhan yayından kasıtlı olarak alındı" yorumları yapıldı. 

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