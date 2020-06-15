CNN Türk canlı yayınında ''tuhaf'' tesadüf! O an yayın kesildi

Korona virüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk'te Semiha Şahin'in sunup yönettiği CnnTürkMasası programına bağlanarak salgına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Üniversiteye giriş sınavları (AYT - TYT - YKS) hakkında değerlendirmelerde bulunan Ceyhan, mevcut koşullarda sınav yapılmasının sağlıklı olmayacağını savundu.
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Prof. Dr. Ceyhan'ın "Sınava girecekler arasında pozitif vakalar da olacak" dediği anda yayının 'donma' gerekçesi ile kesildiği görüldü.
Mehmet Ceyhan'ın yayına tekrar bağlanmaması dikkat çekerken, sosyal medyada "Mehmet Ceyhan yayından kasıtlı olarak alındı" yorumları yapıldı.
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