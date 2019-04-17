CNN Türk ekranlarında skandal Ekrem İmamoğlu hatası

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mevlüt Uysal'dan görevi devraldı.

Mazbata törenini gerçekleştiren İmamoğlu törenin ardından İstanbullulara seslendi. Bu anları da çoğu televizyon kanalı canlı yayınladı.

Fakat seçim süreci boyunca İmamoğlu’na sansür uygulayan CNN Türk skandal bir hata yaptı. Sosyal medyada “İmamoğlu’nun mazbata fotoğrafı” diye dolaşan Photoshop programıyla yapılmış görseli gerçek sanan CNN Türk, ana haber bülteninde mazbata fotoğrafı diye bu gerçek olmayan görseli kullandı.

Oysa İmamoğlu böyle bir poz vermemişti.