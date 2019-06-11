CNN Türk protestosu dünya medyasında

Bloomberg'in ''CNN'in haberlerinden şikayetçi olan yalnızca Trump değil''ifadeleriyle verdiği haberde CNN international'ın Türkiye haklarına sahip olan Demirören grubunun Türkiye'de iktidar ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a karşı olan sempatik tutumu dolayısıyla eleştiriye uğradığı ifade edildi. Haberde Atlanta ve New York'taki CNN binalarının yanı sıra Beyaz Saray önünde de düzenlenen protestolara yer verilirken protestocuların CNN'i Erdoğan ve AKP hükümetinin sözcülüğü görevi üstlendiğini ve Türkiye’de muhalif partiler hakkında yanlış propaganda yapmakla suçladığı belirtildi.

CHP'nin Amerika temsilcisi Yurter Özcan verdiği röportajda; ''CNN Türk'ün yalan haberleri yaymaya, muhalefeti baltalamaya ve gazeteciliğe uygun olmayan şekilde Erdoğan hükümetine desteğe devam ettiği açık'' diye konuştu.

Haberde CNN'den yapılan açıklamaya da yer verildi. Açıklama da yapılan ikili anlaşmanın bir parçası olarak, CNN standartlara uymak zorunluluğu olduğu belirtilirken, ''CNN Türk'ün Türk seçimlerinin dengeli bir şekilde karşılanması için her türlü çabayı sarf ettiğine dair güvence ve kanıt sağlamıştır'' ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU ?



CHP İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu CNN Türk’te yayımlanan Ahmet Hakan’ın sunduğu programa katılmış, Ahmet Hakan’ın programı erken bitirmesi büyük tepkiye neden olmuştu. Yurter Özcan CNN Türk Müdürü Bora Bayraktar'ın Ekrem İmamoğlu’na karşı yapılan tek taraflı ve eşitsiz yaklaşımı hakkında soru sorulduğunda ‘istemeyen izlemesin, bu kadar basit biz kimseye CNN Türk izlesin diye baskı yapmıyoruz... Benim de patronum var tarafsız yayıncılık yok, herkesin bir duruşu var’ dediğini aktarmıştı. Yaşanan gelişmeler üzerine CNN Türk’ün taraflı yaklaşımına karşı CHP ABD Temsilciliği tarafından organize edilen protestoda merkezi Georgia eyaletinin Atlanta kentinde bulunan CNN’e, CNN Türk yönetiminden kurumun isim hakkının alınması için çağrıda bulunuldu.