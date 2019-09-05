CNN Türk ünlü isimle yollar ayırdı

Son dönemde ekranlarda görünmeyen deneyimli isim, artık yoluna CNN Türk’te yayınlanan ‘Afiş’ programını sunarak devam edecek.

Sanay, sosyal medya hesabından, “Bir süredir soruyorsunuz arkadaşlar “sabahları göremiyoruz ayrıldınız mı?” diye. Hayır ayrılmadım yeni bir yolda yürüyeceğim. 10 yıldır CNN Türk’te haber spikeri olarak devam eden iş hayatım artık burada programda devam edecek. Kültür sanatın nabzını tutan en iyi kültür sanat programlarından biri olan, yıllardır CNN Türk ekranında izlediğiniz Afiş programında artık göreceksiniz beni. İlgi ve merakınız için çok teşekkür ederim. Gönlümdesiniz” ifadeleriyle programın sunucusu olduğunu duyurdu.