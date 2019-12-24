CNN Türk’te peş peşe istifalar

Kişisel Twitter hesabından açıklamada bulunan Cem Seymen, “Sabah başladığım A’dan Z’ye haber programımı kendime göre önemli gördüğüm sebeplerle ve tamamen kendi isteğimle bıraktım” ifadelerini kullandı.

Seymen, kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklamada ise "kendi isteğiyle" bu görevden ayrıldığını duyurdu. Seymen'in açıklamasında, "Ben burada sayamayacağım kadar çok sebeple haberin içinde olmak istemedim" demesi ise dikkat çekti.

Seymen paylaşımında şunları kaydetti:

"Sevgili dostlarım. Sabah başladığım A’dan Z’ye haber programımı kendime göre önemli gördüğüm sebeplerle ve tamamen kendi isteğimle bıraktım. Yönetimle görüştüm ve dostluk çerçevesi içinde isteğimi anlayışla karşıladılar.

Ekip olarak çok uğraştık, iyi niyetle çok gayret gösterdik. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma minnettarım. Program iyice oturmaya başlamıştı ve ratingler de iyi gidiyordu. Ben burada sayamayacağım kadar çok sebeple haberin içinde olmak istemedim. Lütfen bana kızmayın. Anlayışınızı rica ederim. CNN Türk’e bana verdiği fırsat için de teşekkürü borç bilirim. Son yayınım Cuma günü olacak. 4 gün daha beraberiz. Yolumuz açık olsun."

"ERDOĞAN" İSTİFASI MI

Seymen’in istifa kararı almasında, programının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması nedeniyle ertelenmesinin etkili olduğu yorumları yapıldı. Seymen, dün, saat 21.00’da başlayacak programının anonsunu yapmıştı fakat Erdoğan’ın canlı yayın konuşması nedeniyle programının haftaya yayınlanacağını duyurmuştu.

Seymen’in, Erdoğan’ın canlı yayın konuşması nedeniyle programını erteleyeceğini açıklamasına sosyal medyada tepki gösterilmişti.

BARIŞ PINARINDA SİMGE OLAN İSİM DE AYRILDI

Öte yandan gazeteciler.com'da yer alan habere göre, muhabir İsmail Umut Arabacı görevinden istifa etti. Arabacı 1 Ocak itibari ile kanalla yollarını ayırıyor.

İsmail Umut Arabacı, Barış Pınarı Harekatı başladığında canlı yayında verdiği tepki ile konulmuştu.