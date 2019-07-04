CNN Türk'ün ismi mi değişiyor ? Bomba iddia...

Geçtiğimiz Mart ayı başında CHP, CNN Türk'ten isim haklarını çekmesi için CNN'in Atlanta'daki genel merkezi önünde protesto gösterisinde bulunmuş ve CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan “CNN isim haklarını CNN Türk’ten geri çekinceye kadar bu mücadelemiz sürecek” demişti.

CNN International’ın marka yöneticileri ve hukuk departmanı yapılan başvuruyu değerlendirmişti ve iddialara göre CNN TÜRK’ün yayın politikasının isimlerine zarar verdiği kanaatine vararak isim hakkını geri aldı

CNN International alınan kararı Demirören Medya’ya iletti ve kanala isim değişikliği için kısa bir süre verdi.

Yine iddialara göre; CNN International'dan açıklama yapılıp, yeni bir ekip görevlendirildi ve CNN Türk çalışanları ile Türkiye'de beraber çalışarak onların CNN standartlarına uymaları için uğraşı verecekleri deklare edildi.

Konu medya dünyasında bomba etkisi yarattı ve sosyal medyada oldukça büyük ilgi görerek Twitter’da #haberkanalınaisimönerim hashtagi ile TT oldu.