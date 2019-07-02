Demirören'den flaş açıklama: Demirören medya grubu satılacak mı ?

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş’nin Kamu Aydınlatma Platformu’nda bir açıklaması yayınlandı.

Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Son günlerde basında yer alan Şirketimiz de dahil olmak üzere Demirören Medya Grubu'nun el değiştireceğine ilişkin iddialar hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır.

İşbu özel durum açıklaması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 9. maddesi uyarınca yapılmıştır’’



Demirören Medya hakkında şok iddia ! Satılıyor mu ?