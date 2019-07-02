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  4. 02 Temmuz 2019 16:56

Demirören'den flaş açıklama: Demirören medya grubu satılacak mı ?

Doğan ailesinden Demirören ailesine geçen ve adı da Demirören Medya Grubu olarak değişen yayın grubunun Turkuvaz Medya'ya satıldığı iddia edilmişti. Demirören Medya Grubu'ndan bu iddialara yanıt geldi.

Demirören'den flaş açıklama: Demirören medya grubu satılacak mı ?
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Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş’nin Kamu Aydınlatma Platformu’nda bir açıklaması yayınlandı.
Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Son günlerde basında yer alan Şirketimiz de dahil olmak üzere Demirören Medya Grubu'nun el değiştireceğine ilişkin iddialar hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır.

İşbu özel durum açıklaması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 9. maddesi uyarınca yapılmıştır’’
 

Demirören Medya hakkında şok iddia ! Satılıyor mu ?Demirören Medya hakkında şok iddia ! Satılıyor mu ?

 

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