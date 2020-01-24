  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Televizyon
  4. 24 Ocak 2020 22:39

Depreme canlı yayında yakalandılar!

Elazığ'da meydana gelen ve neredeyse tüm Doğu Anadolu'da hissedilen 6,8 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa’da yayın yapan yerel bir televizyon kanalının canlı yayınına da yansıdı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Kandilli Rasathanesine göre büyüklüğü 6.8 olan depremin Merkez Üssü Elazığ olarak belirlendi. Kandilli, depremin büyüklüğünü daha sonra 6.5 olarak revize etti. AFAD ise depremin büyüklüğünü 6.8 olarak açıkladı.

10 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin ardından vatandaşlar büyük panik yaşadı. 

Deprem, Şanlıurfa’da yayın yapan yerel bir televizyon programının canlı yayınında da etkisini hissettirdi. Programdaki konuklar büyük bir korku yaşarken, “Masanın altına mı girsek” ifadeleri kullanıldı. Depremin şiddeti ise söz konusu görüntülerde görülüyor.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
deprem , canlı yayın , şanlıurfa , deprem anı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM