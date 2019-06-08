  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Televizyon
  4. 08 Haziran 2019 13:04

Didem Arslan Yılmaz'dan Uğur Dündar yorumu

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın buluşmasına vesilen olan Gazeteci Didem Arslan Yılmaz, Binali Yıldırım'ın moderatör olarka Uğur Dündar'ı istemesini böyle yorumladı.

Didem Arslan Yılmaz'dan Uğur Dündar yorumu
A+ A-

Gazeteci Didem Arslan Yılmaz, "Demokrasimize büyük katkısı olacağına inandığım iki değerli adayın Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu‘nun buluşmasına vesile olmak da güzel. Sayın Binali Yıldırım, Sayın Uğur Dündar'ın moderatörlüğünü istemişse bence sorun yok, önemli olan bu yayının yapılması" dedi.

Habertürk TV'de yayınlanan 'Türkiye'nin Nabzı' programının moderatörü Didem Arslan Yılmaz, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için AKP'nin adayı Binali Yıldırım'ın “Benim tercihim tartışmayı Uğur Dündar'ın yönetmesi olur, mecraya gelince biz bir yerden yayını yaparız isteyen kanallar alır yayınlar” ifadesini değerlendirdi.

Dündar'ın konuya dair açıklamasına da atıfta bulunan Yılmaz, şunları söyledi:

"Demokrasimize büyük katkısı olacağına inandığım iki değerli adayın Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu‘nun buluşmasına vesile olmak da güzel. Sayın Binali Yıldırım, Sayın Uğur Dündar'ın moderatörlüğünü istemişse bence sorun yok, önemli olan bu yayının yapılması."

didem arslan yılmaz , moderatör , uğur dündar
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM