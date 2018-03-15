Diriliş Ertuğrul dizisinde 3 veda birden

TRT 1 ekranlarının rekortmen dizisi Diriliş Erutuğrul'un 110. Bölümü izleyicisi ile buluştu. Yayınlandığı ilk günden beri heyecanın eksik olmadığı dizinin son bölümünde izleyici şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Ertuğrul dizisine yeni katılan Hasan Küçükçetin'in canlandırdığı Altun Aba karakteri Saadettin Köpek tarafından öldürülerek diziye veda etti.

ALTUN ABA, ŞEHZADE KILIÇARSLAN, MELİKE HATUN ÖLDÜ



Altun Aba, Alaaddin Keykubat'ın oğlu Şehzade Kılıçarslan'ı ve annesi Melike Hatun'u zehirli hançerle katletti. Bunun üzerine Saadettin Köpek ulaşmak istediği sultanlığa Altun Aba'nın da ortak olabileceğini düşünerek defalarca bıçaklayarak onu öldürdü. Öte yandan Şehzade Kılıçarslan'ın cenazesine ulaşan Ertuğrul, Saadettin Köpek'i öldürmek için ant içti. Şehzadenin cenazesini Giyaseddin Keyhüsrev'e göndertti. Keyhüsrev kardeşinin cansız bedenini karşısında görünce adeta çılgına döndü



DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NE OLDU?



Günalp Bey ile Ertuğrul arasında kılıçlar çekildi. Günalp Ertuğrul'dan Söğütü bırakması için mühür basmasını isteyince Ertuğrul Gunalp'in zindana atılmasıni emretti.



