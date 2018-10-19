Diriliş Ertuğrul'un yeni sezon fragmanı yayınlandı !

Diriliş Ertuğrul dizisinin uzun süredir merakla beklenen 5. yeni sezon 122. bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ilk fragmanında, aradan yıllar geçmiş ve Ertuğrul Bey'in yaşlanmıştır. Obaya bir at üstünde ise yaralı halde Ertuğrul Bey'in oğlu Osman geliyor. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ilk fragmanında diziye yeni giren Hande Soral da ilk defa görülüyor. İşte Diriliş Ertuğrul'un aylardır merakla beklenen 5. yeni sezon fragmanı...



HANDE SORAL, YENİ ROLÜYLE DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA

Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezon fragmanı ve yayın tarihi uzun süredir merakla bekleniyordu. Engin Altan Düzyatan'ın başrolde oynadığı Diriliş Ertuğrul'un 5. yeni 122. bölümünden ilk fragman sonunda yayınlandı. TRT 1 ekranlarında Cuma akşamı ekrana gelen Diriliş Ertuğrul yeni sezon fragmanında, Ertuğrul Bey yaşlanmış haliyle dikkat çekiyor. Yeni sezonda sıkça rol alacak olan Ertuğrul Bey'in oğlu Osman ise gençlik haliyle ekrana yansıdı. Osman, at üstünde yaralı halde obaya geliyor. Ertuğrul Bey ise oğlunu bu halde görünce büyük üzüntü yaşıyor. Diziye yeni katılan Hande Soral da ilk defa yeni rolüyle seyirci karşısına çıktı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diriliş Ertuğrul'un 5. yeni sezon 122. bölüm fragmanı yayınlandı ancak yayın tarihi henüz açıklanmadı. Dizinin fragmanında 'Çok yakında TRT1'de' ifadesi kullanılırken, yayın tarihi net olarak belirtilmedi. Ancak ilk bölüm çekimleri tamamlanan dizinin Ekim sonu yada Kasım başında ekrana gelmesi bekleniyor.



DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA HANDE SORAL HANGİ ROLDE?

Dizide yeni sezonda öne çıkacak bir isim da güzel oyuncu Hande Soral olacak. Hande Soral’ın karakterine ilişkin detaylı açıklama TRT 1 Koordinatörü Kurtuluş Zeydan’dan gelmişti. Zeydan, Hande Soral’ın rolüyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: Biliyorsunuz Ertuğrul artık bekar. Ve onu aşık etmemiz gerekiyor. En büyük düşmanının kız kardeşine aşık olacak. Bu karakteri Hande Soral canlandıracak. Seyircimiz rahat olsun, Diriliş’i birinci sezon işi izliyormuş gibi izleyecekler."

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 5. SEZONDA NELER OLACAK

Diriliş Ertuğrul’un 5. sezonu merakla beklenirken TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan’dan diziye ilişkin ipuçları geldi.

İşte Kurtuluş Zeydan’ın Vatan gazetesine yaptığı açıklamalardan satırbaşları: Dizinin isminin Diriliş Osman Gazi değil bu sene de Diriliş Ertuğrul olacağını söyleyen Zeydan, ”Hikaye dönüşüyor. Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt’e yerleşiyor” dedi.

DİRİLİŞ'E 2 BOMBA İSİM DAHA KATILDI

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi yeni sezon çekimleri devam ediyor. Ne zaman yayınlanacağı merakla beklenen dizinin kadrosuna 3 isim birden katıldı. Diriliş Ertuğrul'da kadroya giren isimler İlker Aksum, Eser Karabil ve Enis Yıldız oldu.

Dizide Yunan komutanı rolüne hayat vereceği konuşulan İlker Aksum, geçen sezon yine aynı yapım şirketinin TRT için hazırladığı "Mehmetçik Kûtül Amare" adlı dönem dizisinin kadrosunda yer almıştı. Canlandırdığı Cox karakterindeki performansıyla beğeni toplayan ödüllü oyuncu, bu sezon ise "Diriliş Ertuğrul"da seyirci karşısına çıkacak.