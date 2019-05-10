Diyanet yetkilisinden şaşırtan dolar-sevap yanıtı !

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Prof. Dr. Mustafa Karataş, Show TV’de yayımlanan bir ramazan programında açıklamalarda bulundu. Karataş, “Camiye dolar bağışlansa, dolar arttıkça sevabımız artar mı” sorusuna, “Döviz arttıkça sevap da artar” yanıtını verdi.

‘Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş’ adlı programın 108. bölümünde bir seyircinin sorusu sosyal medyada gündem oldu.

Seyircinin Karataş’a sorduğu ‘Camiye dolarla bağış yapılırsa, dolar arttıkça sevabınız artar mı’ sorusuna Karataş, ‘döviz arttıkça sevabın artacağı’ şeklinde yanıt verdi.

Karataş’ın yanıtı şöyle:

“Artar. Camiye verilen yardımlar sadece cami değil, Allahuteala’ya yapılır. Sizin sevabınız ne kadar iş görüyorsa, ne kadar uzun sürüyorsa o kadar sevabı artar. Dolayısıyla döviz artarsa sevap da artar.”