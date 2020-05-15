Ece Ünerden çarpıcı açıklama: ''Ben bir işcinseldim''

Show Haber spikeri Ece Üner, Armağan Çağlayan’ın sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı programa konuk oldu. Meslek hayatından evliliğine kadar birbirinden ilginç yorumlarda bulunan Üner, “Hayatımın bir döneminde işcinseldim. Ancak şuan değilim” dedi.

“ASIL EMEKTARLAR DEĞİL, SPİKERLER BAHŞİŞİ ALIYOR”

Bir restoranda yemeği aşçı yapar ancak bahşişi garson alır diyen Üner, “Bizim meslekte de asıl emektarlar muhabirler, editörler, kameramanlar, prodüktörler, montajcılar ama bahşişi kim alıyor? Spikerler. Ben bahşişi de istiyorum. Hepimizin içinde teşhircilik, görünür olma isteği olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra muhabirlikten ekrana doğru evrildi olay” dedi.

“YANLIŞ ÜSLUP, DOĞRU SÖZÜN CELLADIDIR”

Ana haberde yaptığı yorumlarla ilgili konuşan Üner, “Ben yanlış üslup doğru sözün celladıdır. Ben buna inanıyorum. Dolayısıyla doğru üslubu seçmek için uzun konuşmalarımda üzerinde baya kafa yoruyorum. Muhalif bir şeyi kelimeleri seçmeden söylersem bunun kaybet kaybet olacağına inanıyorum. Kısa konuşmalar ise doğaçlama şeklinde oluyor. Hafif yorumlarımda metinlere kimse bakmıyor ancak genellikle bakıyorlar” dedi.

Ece Üner’in konuşmasından satır başları şöyle:

“ÇOCUĞUMUN GÖZÜNE BAKAMAYACAĞIM BİR ŞEYİ SÖYLEMİYORUM”

“Ben dünyadaki adaletsizliği değiştirebileceğimiz düşünmüyorum ama adaletsizlik karşısındaki duruşumuzu değiştirebileceğimizi ve bunun çok büyük bir fark yaratacağını düşünüyorum. Ukrayna Devlet başkanı ilk seçildiğinde, “Ben bir ikon değilim, devlet dairelerine benim değil, çocuklarınızın resmini asın ve bir karar vereceğiniz zaman çocuğunuzun gözünün içine bakarak verin o kararı” dedi. Ben 3 buçuk sene evvel bir kız çocuğu sahibi oldum ve doğum yaptığım günden beri haberleri eskisi gibi sunamıyorum. Dilim gitmiyor. Kızımın gözünün içine bakamam gibi geliyor ve bu duruma sebep olacak hiçbir şeyi o günden beri söylemiyorum”

“LİNCİ YERKEN BEN YAPMADIM OLMAZ”

“İnanmadığım bir haber olduğunda sunarken belli ederim. Ancak haberlerden editoryal anlamda da sorumlu olduğumu düşünüyorum. Bazı hatalı haberlerde linçte yedim. Ama hayat bu alkışı alırken çok güzel linçi yerken ben yapmadım olmaz”

“HER KUŞ KENDİ TÜRÜYLE UÇAR”

“Her kuş kendi türüyle uçar sözüne inanıyorum. Benim eşim televizyoncu, CNN Türk’te çalışıyor. Ben CNN Türk’te çalışırken tanışmıştık onunla. Bazen sadece bakış numaraları ile 5 numaralı bakış, 7 numaralı bakış, 3 numaralı bakış. Birbirimize bakarak ne olduğunu, neyin bizi kırdığını anlayabiliyoruz, aynı dili konuşuyoruz. Aynı işi yapan biriyle zor olmuyor ama eminim eşim bambaşka bir sektörden olsaydı çok zor belki de imkansız olurdu geçinmek”

"BİR ARA İŞCİNSELDİM"

“Bir ara işcinseldim. 7 gün falan çalışıyordum. Hayatımda böyle bir dönem var. Benim babam CNN Türk’te genel müdürlük yaptığı için bende o dönem CNN Türk’te bulunduğum için onun kızı olduğum için başladığım düşünüldü. İnsanlar 1 birim çalışırken ben 10 birim çalıştım”

“ANNEMLE O KADAR ÇOK TAMAMLANMAMIŞ CÜMLEMİZ VAR Kİ”

“Ama kızımın doğumundan sonra asla keşke demek istemiyorum. Çünkü benim çalışan bir annem vardı, beni babaannem büyüttü. O kadar çok keşkemiz kaldı ki annemle. O kadar çok tamamlanmamış cümlemiz var ki ve o hala ilişkimizde travma yaratıyor. Ben bunu yaşamayacağım dedim. Bu programla beraber ilk defa böyle bir çıkarımda bulundum. Belki de bu zamana kadar anneme gör beni diyordum”

“ARTIK TÜRKİYE GÜZELİ OLUP HABER SUNMAK YOK DEDİM YERİME JÜLİDE ATEŞ GELDİ”

“2014’te ilk Show Haberde Ana haberi sunmaya başladığımda gençtim. Çok röportaj talebi geliyordu. Bende röportajlarda ‘Nevşin Mengü, ben, şu, bu alandan geliyoruz. Bir gün Alibeyköy su baskınında ertesi gün depremde ertesi gün Akçakale’de savaşta, cephede, ertesi gün Çırağan’da liderlerle. Artık öyle Türkiye güzeli olupta gelip haber sunmak yok dedim. 2 hafta sonra Jülide Ateş geldi yerime. Ben yerleri süpürerek çıktım böyle”nseldim”