Ece Üner'in YKS yorumu sosyal medyayı salladı

Ece Üner, Anadolu Lisesi sınavı çalındığı için aynı sınava iki defa girdiğini, üniversite sınavının tarihinin ise aynı sebeple değiştirildiğini ifade etti.

Üner, "39 yaşındayım ve hala haftada bir kez sınava hazırlanamadığım ve yetişemediğim kabusunu görerek uyanıyorum. Sınav tarihi değişikliği travmasını atlatamadım." sözleriyle yaşadığı travmayı aktardı.

Üner, "Genç Farsça bir kelime, hazine demek, hazineye kıyılır mı hiç?" ifadelerini kullandı.

Ece Üner, bu açıklamalarının ardından kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

ERDOĞAN AÇIKLADI: YKS 27-28 HAZİRAN'DA YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, YKS sınavının 27-28 Haziran'da, Liseye Geçiş Sınavı'nın da (LGS) 20 Haziran'da yapılacağını açıkladı.