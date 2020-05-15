Efsane yarışma programı ''Çarkıfelek'' ekranlara dönüyor!

Kanal D'nin efsane programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor. Ramazan Bayramı'nın birinci günü günü izleyici ile buluşacak programın ilk bölümüne ünlü isimler katılacak.

Oyuncu, instagram hesabından programın fragmanını paylaştı. Ünlü oyuncunun hayranları yeni projesini heyecanla ve merakla beklediklerini belirten yorumlar yaptı. "Hayırlı olsun" temennisinde bulunan takipçiler, Onur Büyüktopçu'ya moral olacak yorumlarda da bulundu.



BÜYÜK ÖDÜL ARABA

Klasikleşmiş etaplarına eklenen yeni oyunları, zengin çarşısı, nakit para ödülleri ve finaldeki büyük ödül arabasıyla ekrana gelecek programda, Emel Özkızıltaş yardımcı sunucu olarak yer alacak.