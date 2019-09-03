Ekranlarda Nur Viral fırtınası

Televizyonlarda yeni sezon heyecanı başladı. Hem televizyon kanalları arasında hem de programlar arasında kıran kıran bir rating yarışı var.

Sunuculuğunu Nur Viral'in yaptığı ve haftaiçi hergün Beyaz TV'de farklı konuların işlendiği Hayatta Her Şey Var programı yeni yayın döneminde ilk kez dün Beyaz TV'de izleyiciyle buluştu.

Radyo Televizyon Gazeticileri Derneği tarafından Yılın Gündüz Kuşağı Programı Medya Oscarı ödülünü alan Nur Viral’le Hayatta Her şey Var" 2 Eylül Pazartesi ratinglerine hızlı bir giriş yaparak 3,5 rating 12,18 share oranıyla ilk 100 program arasında yer aldı.

Nur Viral'le "Hayatta Her şey Var" astroloji, sağlık, psikolojik sorunlar, ilişkiler, dini konular ve daha pek çok konu ile 2 Eylül Pazartesi'den itibaren hafta içi hergün saat 11.15'de Beyaz Tv ekranlarında yayınlanıyor.

Radyo Televizyon Gazeticileri Derneği tarafından Yılın Gündüz Kuşağı Programı Medya Oscarı ödülünü alan Nur Viral’le Hayatta Her şey Var" da her gün farklı konu ve konuklar var.

Pazartesi’den Cuma’ya pek çok konu ve kendi alanında uzman konuklara ev sahipliği yapan "Hayatta Her şey Var", izleyicileri internet ve telefonla programa katılabiliyor.