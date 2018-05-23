Ekranların sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'a sürpriz transfer

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul’un oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı. Dizide Moğol imparatoru Ögeday Han'ı usta oyuncu Kaan Çakır canlandıracak.

Diriliş Ertuğrul'da geçtiğimiz bölümlerde kadroda önemli değişiklikler yaşanmıi ve dört yeni isim gelmişti. Moğolların geri dönüşüyle dizinin kadrosuna Şerif Bozkurt, Barış Bağcı, Gönül Nagiyeva, Ali Buhara Mete dahil olmuştu.

Diriliş Ertuğrul'un oyuncu kadrosuna ünlü oyuncu Kaan Çakır katıldı. Çakır, Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümde Moğol İmparatoru olan Ögeday Han'ı canlandıracak. Ertuğrul Bey, Sultan Gıyaseddin'in elçisi olarak Ögeday Han'ın yanına gidecek.

KAAN ÇAKIR KİMDİR?

Kaan Çakır daha önce Kara Melek,Yılan Hikayesi, Bir İstanbul Masalı, Çaylak, Aliye, Kış Masalı, Leyla İle Mecnun, Böyle Bitmesin, Adı Mutluluk ve Bodrum Masalı gibi dizilerin yanısıra aralarında Güle Güle, Polis, Gölge, Romantik Komedi'nin yer aldığı birçok sinema filminde rol almıştı.

Kaan Çakır, 1 Şubat 1977 tarihinde İstanbul Bakırköy’de doğmuştur. Yunanistan Gümilcine’den muhacir olarak gelen bir ailenin ikinci oğludur. İlkokulu Yeşilköy Hamdullah Tanrıöven ilköğretim okulunda okudu. Daha sonra da ortaokulu ve liseyi İstek Vakfı Bilge Kaan Koleji’nde okuyarak 1995 yılında mezun oldu. 1995 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden 1999 yılında mezun oldu.



Kaan Çakır, 1996 – 1999 yılları arasında senaryosunu Nuran Devres ve Kubilay Zerener‘in yazdığı “Kara Melek” dizisinde Sanem Çelik, Ece Uslu, Mustafa Alabora, Zerrin Arbaş, Ziya Kürküt, Aliye Uzunatağan, Zehra Alptürk, Mehmet Ali Alabora, Kaan Çakır, Görkem Yeltan, Ebru Akel, Şenay Gürler, ile birlikte rol almıştır.

Kaan Çakır, 1996 yılında Dormen Tiyatro ile çalışmaya başladı. 1999 yılında yapımcısı Faruk Aksoy olan yönetmenliğini Zeki Ökten‘in yaptığı “Güle Güle” adlı sinema filminde Metin Akpınar, Yıldız Kenter, Eşref Kolçak, Zeki Alasya, Şükran Güngör, Haluk Bilginer, Ayşegül Aldinç, Nilüfer Açıkalın, Güler Ökten, Serra Yılmaz, Sevda Ferdağ, Ece Uslu, Mahmut Gökgöz, Zeynep Gülmez, İpek Tuzcuoğlu, Hazım Körmükçü, Nejat Birecik, Yüksel Aksu, Şebnem Özinal ile beraber rol aldı.

Kaan Çakır, 2003 yılında başrollerde Mehmet Aslantuğ, Ozan Güven ve Ahu Türkpençe‘nin oynadığı “Bir İstanbul Masalı” adlı dizide Necati karakterini canlandırırken Çetin Tekindor, Altan Erkekli, Arsen Gürzap, Vahide Perçin, İsmail Hacıoğlu, Tomris İncer, Yasemin Çonka, Esra Ronabar ile birlikte oynadı.

2008 yılında yönetmenliğini Mehmet Güreli‘nin yaptığı ve Mehmet Ali Alabora, Alper Kul, Görkem Yeltan, Serkan Ercan ile birlikte oynadığı “Gölge” adlı filmde başrolde oldu. Başak hanım ile evli olan Kaan Çakır’ın Ali (d.2008) adında bir oğlu vardır. 2011 yılında ailece Bodrum’a yerleşme kararı vererek oraya taşınmıştır. Bodrum’da ki bir okulun kurucularından oldu.

2015 yılında oyuncu ve yazar Görkem Yeltan‘ın yönetmenliğini üstlendiği ilk uzun metrajlı filmi olan “Yemekteydik ve Karar Verdim” adlı sinema filminde Arzu Okay başrolde oynarken Kaan Çakır da Mehmet Güreli ve Sema Poyraz gibi duayen isimlere birlikte başrolde oynadı.

Kaan Çakır, 18 Ağustos 2016 günü ilk bölümü ile Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan “Bodrum Masalı” adlı dizide Alperen Duymaz, Şevval Sam, Murat Aygen, Timuçin Esen, Dilan Çiçek Deniz, Toprak Sağlam, Serhan Onat, Bora Cengiz, Hilmi Cem İntepe, Ebru Unurtan, Yener Gürsoy, Ezgi Şenler, Serel Yereli, Zehra Yılmaz, Nazlı Kar, Basri Albayrak, Cemalettin Çekmece, Tülin Yazkan, Tugay Bahşi ile birlikte oynadı.

Filmleri ve Dizileri :

2016 – Bodrum Masalı (Cahit) (TV Dizisi)

2015 – Yemekteydik ve Karar Verdim (Sinema Filmi)

2015 – Muna (Sinema Filmi)

2015 – Adı Mutluluk (TV Dizisi)

2013 – Su ve Ateş (Hamza) (Sinema Filmi)

2013 – Eksik Sayfalar (Sinema Filmi)

2012 – Kalbim 4 Mevsim (Selçuk) (TV Dizisi)

2012 – 2013 – Böyle Bitmesin (Latif) (TV Dizisi)

2012 – Leyla ile Mecnun (TV Dizisi)

2010 – Romantik Komedi (Ergün) (Sinema Filmi)

2010 – Farklı Desenler (TV Dizisi)

2009 – Kış Masalı (Mehmet) (TV Dizisi)

2008 – Gölge (Nevzat) (Sinema Filmi)

2008 – Derdest (Turgut Üstün) (TV Dizisi)

2007 – Leylan (Güven) (TV Dizisi)

2006 – Polis (Tayfun İzmitli) (Sinema Filmi)

2004 – Aliye (Avukat Önder) (TV Dizisi)

2003 – Çaylak (Emre) (TV Dizisi)

2003 – Bir İstanbul Masalı (Necati) (TV Dizisi)

2001 – Hiçbiryerde (Polis) (Sinema Filmi)

1999 – 2001 – Yılan Hikâyesi (Kosta) (TV Dizisi)

1999 – Güle Güle (Kahveci Dilaver) (Sinema Filmi)

1996 – 1999 – Kara Melek (Ertan) (TV Dizisi)

1993 – Süper Baba (TV Dizisi)

1993 – Hastane (TV Dizisi)