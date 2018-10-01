Ekranların sevilen ismi ünlü spiker kaza geçirdi !

Kanal D Ana haberin başarılı spikeri Buket Aydın trafik kazası geçirdi. Aydın'ın meydana gelen kazada omuriliğinin zedelendiğini ve şu an evde dinlendiğini öğrenildi.



Ünlü spiker Buket Aydın'ın, durumunun iyi gittiğini ve bu hafta içinde yeniden ekranlara döneceğini öğrenildi.

YERİNE BİR SÜRE MERVE DİNÇKOL GEÇECEK

Aydın'ın durumu düzelene kadar yerine hafta sonu haberlerini sunan Merve Dinçkol'un geçmesi bekleniyor. Ahmet Hakan'ın Ana Haberi bırakmasının ardından NTV'den Kanal D'ye transfer olan tecrübeli sunucu, Mayıs ayından beri Kanal D Ana Haber'de izleyici ile buluşuyordu.