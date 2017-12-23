El Clasico'dan canlı:

Geçtiğimiz günlerde Walt Disney'in, 21st Century FOX'u 52,4 milyar dolara satın aldığını duyurmuştuk. Bu satışın ardından FOX Türkiye'de başlayan hareketlilik, yeni yıla girmeden hız kazandı. FOX Türkiye, kanalın satışından dolayı yeni yılda tüm OPT kuşağını kaldırmaya karar verdi.



Kanalda, yaklaşık 10 gün önce ratingi düşük olan "Komşular" dizisi yayından kaldırılmıştı. Hemen arkasından ratinglerde yer edinmiş Provizyon Yapım'ın yapımcılığını yaptığı "Kaybolan Çiçekler" programının kaldırılacağı açıklandı. Şimdi ise henüz geçtiğimiz cuma 40. bölümü yayınlanan ve reytinglerde yüksek başarı yakalayan yapımcılığını Karga Film'in üstlendiği, sunuculuğunu ise Hakan Akkaya, Demet Şener ve Uğurkan Erez'in yaptığı "Stil Avcıları" programı ekrana veda ediyor.

Konuyla ilgili henüz yapım şirketinden ve kanaldan bir açıklama gelmezken, programın final yaptığını "Stil Avcıları"nın sunucularından Demet Şener, yayınladığı bir mesajla sosyal medyadan duyurdu.

"Kaybolan Çiçekler" Total'de 41. sırada ve 1.75 rating alırken, "Stil Avcıları" dünkü yayınında AB'de 33. sırada yer almış ve 1,62 rating almıştı…



Peki "Kaybolan Çiçekler ve "Stil Avcıları"nın yayından kaldırılma nedeni FOX'un satışının gerçekleşmiş olması mı? Yoksa yönetim mi değişiyor? Bu sorulara henüz net bir cevap bulunamazken, kulislerde FOX Türkiye CEO’su Adam Theiler'ın kanalla ilişiğinin kesildiği ve kendisinin Avrupa'da başka bir göreve atanacağı konuşuluyor.



Ayrıca yılbaşı sonrasında ratinglerde zorlanan ve geç saatlerde yayınlanan, yapımcılığını Provizyon Yapım'ın üstlendiği "Milyonluk Resim", 25 Film'in yapımcılığını yaptığı "İlk Buluşma" ve kanalın gündüz kuşağında yayınlanan iç yapımı "Mehmet Özer ile Mutfakta" programlarının da final yapacağı konuşuluyor.