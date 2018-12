Emre Tilev CNN Türk'ten kovuldu

Doğan Medya Grubu'nun DemDoğan Medya Grubu'nun Demirörenlere satışının ardından, CNN Türk'teki tasfiyeler sürüyor.irörenlere satışının ardından, CNN Türk'teki tasfiyeler sürüyor.

Tilev, sosyal medya hesabından paylaştığı "veda" mesajında şu ifadeleri kullandı:

"13 yıl... 30 yıllık meslek yaşamımda önemli bir dönem. Çok şey paylaştığım can dostlar. Rüzgarın ıslığına kulak veren, güneşin doğuşuna ortak olan ve gecenin karanlığını birlikte yaşayan can dostlar. Sabahı bilmeyen, geceyi görmeyen çalışan bir ekip. Ben o ekibin minicik bir parçası olmaya çalıştım. Çok çalıştım ki bu konuda hiç mütevazı olmayacağım. Çok çabaladım. Çalışma manyaklığım ile bazen kalplerin sınırlarını zorladım. İşimi her şeyin önüne koydum. Yaşamımı bile ikinci plana attım. İş için dostlarımı yordum. Ve bugün... KOVULDUM.

Lakin can dostlar beni ne güzel uğurladınız. Sardınız. Sarmaladınız. Aradınız. Gözyaşlarınız benim için aktı. Benimki de sizin için. Hakkınızı helal edin… Bugün şunu çok iyi anlıyorum; Allah (c.c) beni sizin gibi güzel dostlar ile tanışmak adına bu adres ile buluşturdu ve bu gün sizin değerinizi daha iyi anlamam adına veda etmeme fırsat veriyor. Umarım bir gün bir yerlerde buluşuruz…

HEPİNİZE MİNNETDARIM. YAŞAMIMA İYİ Kİ GİRDİNİZ.