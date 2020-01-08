Erkan Tan zıplayarak haber sundu

A Haber sunucusu Erkan Tan'ın, Ankara'da yağan karla alakalı bir haberi 'zıplayarak' sundu. Tan'ın haberi sunma şekli ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.



Canlı yayında söylediği "Ver mehteri" sözüyle adından söz ettiren Erkan Tan, bu sefer de haber sunma yöntemiyle gündeme geldi. Ankara'da yağan kar sonrasında yaşananlar için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren Erkan Tan, "Mansur Yavaş Ankara'yı titretti" diyerek haberi zıplayarak sundu. Yavaş'ı eleştirmek için ilginç hareketler sergileyen Tan, sosyal medyada alay konusu oldu.