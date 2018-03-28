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  4. 28 Mart 2018 22:54

''Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'' şaşırtan veda

İzleyicilerin severek izlediği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın dün yayınlanan bölümünde bir veda yaşandı.

''Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'' şaşırtan veda
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ATV'de yayınlanan sevilen dizi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın dün akşam yayınlanan bölümü bir vedaya sahne oldu.

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ilk bölümlerinden beri dikkat çeken 'Servet', dün akşam yayınlanan 96'ıncı bölümde saldırıya uğradı. Kendisini uyaran 'Hızır Çakırbeyli'nin sözünü dinlemeyen Servet arabasında ölü bulundu. 'Hızır' çok sevdiği Servet'i ölmüş olarak görünce şok yaşadı.

Uzun yıllardır 'Hızır Çakırbeyli' için çalışan 'Servet' karakterine hayat veren 51 yaşındaki oyuncu Tuna Orhan, senaryo gereği diziye veda etmiş oldu.

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