''Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'' şaşırtan veda

ATV'de yayınlanan sevilen dizi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın dün akşam yayınlanan bölümü bir vedaya sahne oldu.

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ilk bölümlerinden beri dikkat çeken 'Servet', dün akşam yayınlanan 96'ıncı bölümde saldırıya uğradı. Kendisini uyaran 'Hızır Çakırbeyli'nin sözünü dinlemeyen Servet arabasında ölü bulundu. 'Hızır' çok sevdiği Servet'i ölmüş olarak görünce şok yaşadı.

Uzun yıllardır 'Hızır Çakırbeyli' için çalışan 'Servet' karakterine hayat veren 51 yaşındaki oyuncu Tuna Orhan, senaryo gereği diziye veda etmiş oldu.